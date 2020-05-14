Жителя села в Республике Алтай задержали за призывы к захвату власти

ТАСС, 14 мая. Сотрудники УФСБ России по Республике Алтай задержали жителя села Майма, который призывал на общественном мероприятии к захвату власти в РФ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-группе УФСБ по региону.

"Задержан житель села Майма, который во время своего выступления на общественном мероприятии, действуя умышленно, публично высказывал призывы к насильственным действиям, направленным на захват власти в Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). Проводятся следственные действия.

В рамках УК РФ мужчине грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты, иного дохода за три года, либо лишение свободы от двух до пяти лет.