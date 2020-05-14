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Жителя села в Республике Алтай задержали за призывы к захвату власти

В ФСБ уточнили, что мужчина высказывал их во время своего выступления на общественном мероприятии

ТАСС, 14 мая. Сотрудники УФСБ России по Республике Алтай задержали жителя села Майма, который призывал на общественном мероприятии к захвату власти в РФ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-группе УФСБ по региону.

"Задержан житель села Майма, который во время своего выступления на общественном мероприятии, действуя умышленно, публично высказывал призывы к насильственным действиям, направленным на захват власти в Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"). Проводятся следственные действия.

В рамках УК РФ мужчине грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты, иного дохода за три года, либо лишение свободы от двух до пяти лет.

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