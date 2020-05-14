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В Томске впервые за 15 лет зафиксировали естественную убыль населения

С 2016 года в городе наблюдается сокращение рождаемости

ТОМСК, 14 мая. Естественная убыль населения по итогам 2019 года зафиксирована в Томске впервые с 2005 года - в городе умерло на 153 человека больше, чем родилось. Причина этого явления - сокращение рождаемости, которое наблюдается в Томске с 2016 года, сообщается в ежегодном отчете мэра, размещенном на сайте городской думы в четверг.

"Впервые с 2005 года в Томске зафиксирована естественная убыль населения. За прошлый год в городе Томске родилось 5 516 младенцев, умерло 5 669 жителей. Таким образом, естественная убыль городского населения в прошлом году составила 153 человека", - сообщается в документе.

Поясняется, что с 2016 года в городе наблюдается сокращение рождаемости. Так, в 2019 году в области родилось на 676 человек меньше, чем годом ранее. Согласно долгосрочным прогнозам, в дальнейшем ситуация будет ухудшаться. Снизить убыль населения городские власти надеются за счет мероприятий нацпроекта "Демография", в том числе за счет строительства спортивных объектов и популяризации спорта, чтобы сократить смертность, а также создания инфраструктуры для молодых родителей.

Кроме того, в городе зафиксирован миграционный прирост населения: в 2019 году в город переехали 1,5 тыс. человек, в то время как в 2018-м - 647. Таким образом, население города составляет 597,8 тыс. человек.

Томск носит статус студенческой столицы России - каждый восьмой житель города является студентом. В городе находятся Томский госуниверситет, Томский политехнический университет, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный педагогический университет, Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники, а также Томский государственный архитектурно-строительный университет. Ключевой приоритет развития города - экспорт образования и науки. Так, количество стран, абитуриенты которых поступили в томские университеты, за 2019 год увеличилось с 79 до 93.

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