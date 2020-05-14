На севере Красноярского края и Иркутской области выпал снег

ТАСС, 14 мая. Холодный фронт накрыл территории Красноярского края и Иркутской области, в северных районах которых в четверг выпал снег, что привело к отключениям электроэнергии в некоторых муниципалитетах. Как сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах, снег во второй декаде мая - явление редкое, но не аномальное.

"Минувшей ночью прошли осадки, их зафиксировали метеостанции, расположенные на территории Братского, Чунского, Усть-Удинского районов Иркутской области. Выпал мокрый снег и снег, по высоте он составил 1-5 см. Снег, похолодание пришли с холодной массой, которая сместилась с Таймыра. Нормальным явлением снег во второй декаде мая не назовешь, но это и не аномалия", - сообщила ТАСС заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

ГИБДД предупредила водителей о необходимости быть осторожными на дорогах. В десяти населенных пунктах Заларинского и Нижнеудинского районов Иркутской области, где проживают более 1,2 тыс. человек, произошли аварийные отключения электроэнергии. Электроснабжение в домах большей части потребителей уже восстановлено, сообщила в четверг пресс-служба Иркутской электросетевой компании.

Главный синоптик Гидрометцентра по Красноярскому краю Владимир Еремин в беседе с ТАСС также отметил, что выпадение снега в мае на севере региона не является аномалией. В пресс-службе краевого управления ГИБДД сообщили, что непогода не привела к затруднению движения.