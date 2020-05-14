{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новосибирске провели первую в стране роботизированную операцию на сердце с протезом

По словам медиков, операция была дня пациента жизненно важной, мужчина испытывал приступы учащенного сердцебиения с частотой от 170 до 220 ударов в минуту

ТАСС, 14 мая. Специалисты новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина провели первую в стране роботизированную операцию на сердце, в котором установлен протез. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе клиники.

По данным пресс-службы, стандартный способ лечения в данном случае для пациента был невозможен из-за значительно увеличенного в размерах левого желудочка сердца. Также при операции существовал риск повреждения протеза митрального клапана.

"Доступ к патологическим очагам, располагающимся в левом желудочке, значительно увеличенном в размере, был затруднен из-за ранее установленного механического протеза митрального клапана. Операцию провели с применением инновационной роботизированной системы, не имеющей аналогов в России. Это первая подобная операция в стране", - сообщили в пресс-службе.

Пациент два года страдал от одной из самых тяжелых форм аритмий - желудочковой тахикардии. Со слов медиков, операция была дня него жизненно важной. "Мужчина испытывал приступы учащенного сердцебиения с частотой от 170 до 220 ударов в минуту, и его неоднократно госпитализировали в стационар для восстановления правильного ритма с помощью наружной дефибрилляции. Без своевременного хирургического лечения он был обречен", - уточнили в пресс-службе. Сейчас пациент покинул клинику и чувствует себя хорошо.

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина - один из крупнейших в стране центров, где оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Новосибирский производитель средств защиты для врачей получит 92 млн руб. на модернизацию
По словам директора предприятия Алексея Клевасова, мера позволит увеличить объемы производства в пять раз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС