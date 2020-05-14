В Новосибирске провели первую в стране роботизированную операцию на сердце с протезом

ТАСС, 14 мая. Специалисты новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина провели первую в стране роботизированную операцию на сердце, в котором установлен протез. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе клиники.

По данным пресс-службы, стандартный способ лечения в данном случае для пациента был невозможен из-за значительно увеличенного в размерах левого желудочка сердца. Также при операции существовал риск повреждения протеза митрального клапана.

"Доступ к патологическим очагам, располагающимся в левом желудочке, значительно увеличенном в размере, был затруднен из-за ранее установленного механического протеза митрального клапана. Операцию провели с применением инновационной роботизированной системы, не имеющей аналогов в России. Это первая подобная операция в стране", - сообщили в пресс-службе.

Пациент два года страдал от одной из самых тяжелых форм аритмий - желудочковой тахикардии. Со слов медиков, операция была дня него жизненно важной. "Мужчина испытывал приступы учащенного сердцебиения с частотой от 170 до 220 ударов в минуту, и его неоднократно госпитализировали в стационар для восстановления правильного ритма с помощью наружной дефибрилляции. Без своевременного хирургического лечения он был обречен", - уточнили в пресс-службе. Сейчас пациент покинул клинику и чувствует себя хорошо.

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина - один из крупнейших в стране центров, где оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.