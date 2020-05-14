Прокуратура в поселке Приангарья потребовала перенести пострадавшие от паводка захоронения

ИРКУТСК, 14 мая. /ТАСС/. Прокуратура в Иркутской области потребовала от властей поселка Шумский устранить нарушения при переносе захоронений с пострадавшего от паводков кладбища и перезахоронить останки умерших, найденные на берегу реки. Об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области.

"В 2019 году между администрацией поселения и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт на выполнение работ по перезахоронению останков умерших с кладбища в поселке Шумском. <…> При осмотре кладбища специалистами установлено, что на краю, у берега реки и вдоль нее находятся неперезахороненные останки умерших. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что работы по перезахоронению выполнены ненадлежащим образом. <…> В настоящее время администрацией муниципального образования с привлечением сил подрядчика осуществляются работы по устранению нарушений", - говорится в сообщении.

Глава Шумского муниципального образования Юрий Уточкин, в адрес которого прокуратура внесла представление, сообщил ТАСС, что кладбище много раз затапливало, в 2013 году было принято решение его перенести. За прошедшие годы большую часть умерших перезахоронили. Летом 2019 года кладбище вновь сильно пострадало от паводков, к тому времени там оставалось порядка 300 могил. Многие из них были разрушены во время наводнения.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны разрушительных паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений признали подлежащими сносу.