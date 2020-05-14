Коронавирус у вахтовиков не нарушил производственный процесс в Иркутской нефтяной компании

ИНК в среду сообщала о заражении 23 сотрудников подрядной организации, работающих вахтовым методом на объектах компании в Усть-Куте. Областной оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции в четверг сообщил о том, что число зараженных увеличилось до 69. Однако в пресс-службе ИНК ТАСС сказали, что у компании пока нет официальных результатов тестирования, которые бы подтвердили этот рост.

Еще один очаг заражения вахтовиков выявлен в Иркутской области на горно-обогатительном комбинате на Вернинском золоторудном месторождении. Там заразились два человека. С четверга и до особого распоряжения приостановлено перемещение вахтовиков по территории Иркутской области. Всего в регионе за сутки число зараженных новым коронавирусом увеличилось на 95 человек и по данным на четверг составило 475. В больницах находятся 363 человека. С начала эпидемии 106 пациентов выздоровели, шестеро умерли.

ИНК является одним из крупных частных производителей углеводородного сырья в России. Участвует в геологическом изучении, разведке и разработке 48 участков недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.