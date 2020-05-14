В омском онкодиспансере после выявления коронавируса частично приостановили химиотерапию

ОМСК, 14 мая. /ТАСС/. Два отделения клинического онкологического диспансера в Омске закрыты на карантин после выявления коронавируса у одного из пациентов, частично приостановлено проведение химиотерапии, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"В корпусе онкологического диспансера на ул. Учебной выявлен случай коронавируса у одного из пациентов. В связи с этим обстоятельством на карантин закрыты два отделения и частично приостановлено проведение химиотерапии. Речь идет о пациентах, контактировавших с заболевшим человеком. В карантин попали 46 пациентов и 11 медиков", - сказали в пресс-службе.