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Пандемия коронавируса нового типа

В омском онкодиспансере после выявления коронавируса частично приостановили химиотерапию

На карантине находятся 46 пациентов и 11 медиков

ОМСК, 14 мая. /ТАСС/. Два отделения клинического онкологического диспансера в Омске закрыты на карантин после выявления коронавируса у одного из пациентов, частично приостановлено проведение химиотерапии, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"В корпусе онкологического диспансера на ул. Учебной выявлен случай коронавируса у одного из пациентов. В связи с этим обстоятельством на карантин закрыты два отделения и частично приостановлено проведение химиотерапии. Речь идет о пациентах, контактировавших с заболевшим человеком. В карантин попали 46 пациентов и 11 медиков", - сказали в пресс-службе.

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В Минздраве отметили, что у всех взяты анализы на коронавирус, пока инфекция не выявлена ни у одного из контактных лиц. "Но онкозаболевания - это особый вид заболеваний, и нужно полностью убедиться, что пациент справится с нагрузкой на иммунитет. Если врачи продолжат химиотерапию, а пациент окажется COVID-положительным, это в разы ухудшит прогнозы на выживаемость", - сказали в пресс-службе. Оказание помощи новым онкобольным будет продолжено на базе стационара диспансера, который работает в обычном режиме.

По данным областного Минздрава, в Омской области зафиксировано 389 случаев заражения коронавирусом. 70 пациентов излечились, 11 умерли. Ранее карантин из-за выявления инфицированных коронавирусом был введен в двух отделениях областной клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи № 1, а также в городской больнице № 1 им. Кабанова в Омске.

Теги
РоссияОмская областьПандемия коронавируса нового типа
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