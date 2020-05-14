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В Омске ликвидировали масляное пятно на Иртыше площадью 200 кв. метров

Работы продолжались более двух дней

ОМСК, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудники профессионального аварийно-спасательного формирования "Днепр" ликвидировали в Омске масляное пятно площадью около 200 кв. метров, которое образовалось в одном из затонов реки Иртыш из-за подтопления судна. Об этом в четверг сообщил ТАСС дежурный "Днепра".

Масляное пятно образовалось в затоне Иртыша во вторник в результате подтопления речного судна. Сотрудникам "Днепра" в тот же день удалось локализовать загрязнение и не допустить попадания ГСМ в саму реку.

"Загрязнение сегодня полностью ликвидировано", - сказал дежурный. Работы над устранением загрязнения продолжались более двух дней.

В пресс-службе мэрии Омска ТАСС рассказали, что в затоне произошло подтопление катера "Калипсо". "Топлива на нем не было, в воду попали остатки масла, в результате чего образовалось пятно площадью около 200 кв. метров. Все расходы [по ликвидации загрязнения] будут выставлены яхт-клубу "Акватория", на лодочной станции которого находится катер", - сказали в мэрии.

Иртыш - самая длинная река-приток в мире (4 248 км). Река протекает по территории Китая, Казахстана и России, в районе Ханты-Мансийска Иртыш впадает в Обь. В Иртыше обитают 23 вида рыб, включая краснокнижные виды - сибирский осетр и стерлядь.

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