Синоптики фиксируют аномально теплую погоду в Сибири в течение 40 дней

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Невероятно теплая погода наблюдается в Западной Сибири уже 40 дней. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал это экстремальным событием.

"Нынешний пример Западной Сибири показывает, что это экстремальное событие. 40 дней невероятно теплая погода", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, температурные аномалии в этот период наблюдались в Омской, Томской, Новосибирской областях, в Алтайском, Забайкальском краях, на юге Амурской области.

Ранее Вильфанд сообщил, что Омская, Томская, Свердловская, Новосибирская области, Алтайский край и ряд других регионов Азиатской части России окажутся в зоне аномального тепла.