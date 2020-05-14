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"Норникель" бесплатно предоставит средства защиты малому бизнесу в Арктике

Компания передаст предприятиям более 600 тыс. медицинских масок, более 200 тыс. комплектов перчаток, 9 тыс. л антисептиков для рук и 21 бактерицидную лампу

КРАСНОЯРСК, 14 мая. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" бесплатно предоставит организациям малого и среднего бизнеса более 600 тыс. медицинских масок, более 200 тыс. комплектов перчаток, 9 тыс. л антисептиков для рук и 21 бактерицидную лампу. Средства защиты будут предоставлены предпринимателям Норильска (Красноярский край) и Кольского полуострова (Мурманская область), говорится в сообщении компании в четверг.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого, "Норникель" производит побочные металлы - кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий "Норникеля" являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.

"Норникель" безвозмездно предоставит средства индивидуальной защиты на общую сумму более 30 млн рублей предприятиям малого и среднего бизнеса в Норильске и на Кольском полуострове. В том числе: 9 тыс. л антисептических средств для рук, 21 бактерицидная лампа, 646 тыс. масок и более 200 тыс. комплектов перчаток", - говорится в сообщении компании.

Средства защиты смогут получить предприниматели, оформившие онлайн-заявку. "Большая часть предпринимателей была вынуждена приостановить деятельность на время пандемии, как следствие, бизнес понес финансовые потери. Поскольку компания чувствует себя в ответе за происходящее в регионах присутствия, было решено поддержать предпринимателей, обеспечив их средствами индивидуальной защиты. Это позволит организовать безопасную торговлю и обеспечить необходимыми услугами жителей регионов", - цитирует пресс-служба директора департамента социальной политики компании Светлану Ивченко.

Ранее президент компании Владимир Потанин заявил, что в условиях пандемии и кризиса на глобальных рынках, "Норникель" усилит социальную поддержку своих работников, а также окажет помощь регионам, где присутствуют предприятия компании. "Норникель" уже выделил 10,5 млрд рублей на меры по борьбе с COVID-19 и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия. Выделенные деньги были направлены на приобретение медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений, предприятий и работников группы "Норникель", а также на дополнительную социальную поддержку сотрудников, малого и среднего бизнеса на территориях присутствия компании.

Предпринимателям Норильска и Мончегорска, арендующим объекты компании, были предоставлены каникулы по выплатам аренды. Кредитные каникулы получили социальные предприниматели - участники благотворительного проекта компании "Мир новых возможностей". Для норильского малого и среднего бизнеса был интернет-агрегатор, где можно рассказать о своих услугах и товарах для организации онлайн-продаж.

О ситуации

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская областьКрасноярский край
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