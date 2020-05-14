В отдаленном районе Новосибирска открылся бассейн, рассчитанный на тысячу детей

НОВОСИБИРСК, 14 мая. /ТАСС/. Детский бассейн, который в неделю смогут посещать около тысячи детей, открылся после капитального ремонта в отдаленном районе ОбьГЭС на левобережье Новосибирска. Реконструкция этого и других объектов позволит улучшить социальную инфраструктуру в микрорайоне, которые был построен в 50-е годы прошлого века, сообщили в четверг в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Микрорайон ОбьГЭС расположен на левом берегу Оби, на периферии города. Его возведение началось в конце 1950-х годов прошлого века, когда в этой местности строилась Новосибирская гидроэлектростанция. Сейчас его население составляет больше 40 тыс. человек, однако социальная инфраструктура, построенная в советское время, оставляет желать лучшего. Осенью 2019 года в микрорайоне начался капитальный ремонт детского бассейна, на восстановление которого ушло почти 15 млн рублей.

"Отремонтированы системы электроснабжения, отопления, вентиляции и водоподготовки. В здании заменены окна, обновлена система автоматической пожарной сигнализации и оповещения, отремонтирована чаша бассейна, завезена новая мебель. Важным обновлением стала установка системы очистки воды, которая позволяет использовать одну и ту же воду, пропуская ее через фильтры. Ранее в этом бассейне работала проточная система, из-за которой был высокий расход водопроводной воды", - сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, 1 сентября в районе откроется Центр детского творчества, построенный в 1954 году и закрытый властями после того, как здание пришло в аварийное состояние. Сейчас в помещении центра завершены демонтажные работы, заменены часть стропил, установлены новая обрешетка и металлическое кровельное покрытие на крыше. В дальнейшем в здании также обновят системы отопления, электроснабжения, заменят системы оповещения и управления эвакуацией людей. Планируется, что после реставрации в пристройке рядом с центром откроются инженерные классы.

"На этих площадях раньше проводились занятия по профтехобразованию. Сейчас эти строения находятся в аварийном состоянии, использовать их ни в коем случае нельзя. Мы задумались, как их восстановить и использовать для учебного процесса. Одно из предложений - воспользоваться областной программой, поддерживающей создание инженерных классов. По этой программе мы можем получить средства на капитальный ремонт, фактически реконструкцию. В таком случае в отреставрированных помещениях будут обустроены инженерные классы", - цитирует пресс-служба мэра Новосибирска Анатолия Локтя.