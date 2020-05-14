Суд освободил экс-главу комитета госимущества Кузбасса от наказания за мошенничество

КЕМЕРОВО, 14 мая. /ТАСС/. Кемеровский областной суд изменил обвинительный приговор в отношении бывшего главы комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса Александра Решетова, который ранее был осужден за мошенничество с использованием служебного положения из-за того, что отправлял родственников на отдых за деньги областного фонда. Бывший чиновник освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, сообщается в четверг на сайте суда.

Ранее ТАСС сообщал, что суд первой инстанции признал Решетова виновным с назначением наказания в виде 250 часов обязательных работ, хотя гособвинение просило для экс-чиновника условного лишения свободы. Приговор был обжалован самим осужденным и прокурором.

"По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции приговор Центрального районного суда Кемерова в отношении Решетова А. А. изменил, квалифицировал действия, совершенные Решетовым по приобретению путевок в Турцию для своих родителей за счет средств фонда, как одно преступление. На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ освободил Решетова от наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - говорится в сообщении.

С 2014 по 2018 год Решетов возглавлял региональный комитет по управлению госимуществом и контролировал областной благотворительный фонд "Милосердие", куда компании региона направляли добровольные взносы и откуда оплачивались путевки для родственников экс-чиновника. Фонд был подконтролен администрации Кемеровской области и использовался для оперативного решения сложных социальных вопросов.

В 2018 году экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев обратился в прокуратуру и попросил проверить финансовую деятельность благотворительного фонда "Милосердие" и руководителя КУГИ Александра Решетова. Фонд также фигурирует еще в одном уголовном деле в отношении заместителей Тулеева - по вымогательству акций шахты "Разрез "Инской" на 1 млрд рублей, которое было возбуждено в ноябре 2016 года и рассматривается в суде с осени 2018 года.