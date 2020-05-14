В Новосибирском зоопарке родилось шесть красных волчат

ТАСС, 14 мая. Обитающая в Новосибирском зоопарке красная волчица - представительница редкого вида, которых в мире осталось меньше, чем снежных барсов, родила шестерых волчат. Об этом сообщила в четверг ТАСС старший научный сотрудник Новосибирского зоопарка Татьяна Певнева.

Красный волк - это те самые "рыжие псы" из "Маугли" Киплинга. Он живет в горах и лесах Центральной и Южной Азии, на островах Суматра и Ява. В природе их осталось не более 2,5 тыс. особей. В России, где красный волк обитал в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в последний раз его видели в Приморском крае в 1972 году.

"В Новосибирском зоопарке в группе красных волков одна из самок родила шесть детенышей", - рассказала Певнева. Сейчас в воспитании малышей, которые уже немного подросли, участвует вся стая. Первое время с ними неотлучно находились только мать и отец.

Красные волки живут стаями до 12 животных, активны чаще всего днем. Они охотятся на копытных среднего размера, грызунов и птиц. Эти волки - очень социальные и эмоциональные животные.

"В период бодрствования члены семейной группы все время общаются друг с другом, переговариваются, издавая разнообразные звуки. Наши биологи отмечают особую эмоциональность этих животных, даже подверженность стрессу", - уточнили в зоопарке.

Новосибирский зоопарк - крупнейший в России, занимает площадь 60 га. Здесь в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.