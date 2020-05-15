{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Хакасии получили полагающиеся выплаты медики, работающие с пациентами с коронавирусом

Власти региона объяснили задержку с оформлением документов и доработкой порядка выплат

ТАСС, 15 мая. Медицинские работники Хакасии, работающие с зараженными коронавирусом, получили все полагающиеся им выплаты за апрель, сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики. В конце апреля появилась информация о том, что не все медики республики получили полагающиеся стимулирующие доплаты.

На эту тему
30 главных слов эпохи коронавируса

Следственный комитет РФ сообщал, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией в республике. Региональная прокуратура посчитала, что республиканский минздрав не принял всех мер для своевременных выплат. Республиканские власти заявляли, что федеральные средства в регион поступили, а задержка связана с оформлением документов и доработкой порядка выплат.

"Сегодня на счета медицинских работников, задействованных в лечении пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, поступили оставшиеся выплаты за апрель, назначенные правительством России и региональными властями", - говорится в сообщении.

Ранее правительство региона сообщало, что регион получил 71 млн рублей из федерального бюджета на выплаты медикам. Кроме того, из республиканского бюджета на эти цели выделено 37 млн рублей.

В республике зарегистрировано 557 случаев коронавируса, 177 человек выздоровели, девять умерли.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияХакасияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Красноярском крае высадили 37 тыс. сосен возле места крушения истребителя в 1943 году
27 июля 1943 года погиб летчик Аркадий Кольцов, перегонявший истребитель "Аэрокобра" на фронт через Красноярск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС