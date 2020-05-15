В Хакасии получили полагающиеся выплаты медики, работающие с пациентами с коронавирусом

ТАСС, 15 мая. Медицинские работники Хакасии, работающие с зараженными коронавирусом, получили все полагающиеся им выплаты за апрель, сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики. В конце апреля появилась информация о том, что не все медики республики получили полагающиеся стимулирующие доплаты.

Следственный комитет РФ сообщал, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией в республике. Региональная прокуратура посчитала, что республиканский минздрав не принял всех мер для своевременных выплат. Республиканские власти заявляли, что федеральные средства в регион поступили, а задержка связана с оформлением документов и доработкой порядка выплат.

"Сегодня на счета медицинских работников, задействованных в лечении пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией, поступили оставшиеся выплаты за апрель, назначенные правительством России и региональными властями", - говорится в сообщении.

Ранее правительство региона сообщало, что регион получил 71 млн рублей из федерального бюджета на выплаты медикам. Кроме того, из республиканского бюджета на эти цели выделено 37 млн рублей.

В республике зарегистрировано 557 случаев коронавируса, 177 человек выздоровели, девять умерли.