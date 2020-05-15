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75-летие Победы

В Красноярском крае высадили 37 тыс. сосен возле места крушения истребителя в 1943 году

27 июля 1943 года погиб летчик Аркадий Кольцов, перегонявший истребитель "Аэрокобра" на фронт через Красноярск

КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Участники акции "Сад памяти" в Красноярском крае высадили 37 тыс. сосен возле места крушения истребителя "Аэрокобра" в 1943 году. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Минлесхоза региона.

"Участники акции сегодня высадили более 37 тыс. сеянцев сосны на площади 9,3 га. В связи с распространением коронавирусной инфекции мероприятие проходило с соблюдением необходимых мер безопасности", - сообщили в пресс-службе.

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В Минлесхозе уточнили ТАСС, что место посадки деревьев находится в семи километрах от места крушения 27 июля 1943 года истребителя "Аэрокобра" и гибели летчика Аркадия Кольцова, перегонявшего самолет на фронт через Красноярск. В ведомстве добавили, что всего в рамках акции "Сад памяти" в крае высажено 76 тыс. деревьев. Это сосна, кедр, ель, яблоня, туя.

Через Красноярск в годы войны проходила воздушная трасса Аляска - Сибирь" ("Алсиб"), по которой советские и американские летчики перегоняли истребители и бомбардировщики, поставляемые из США в СССР по лэнд-лизу - договору аренды вооружения. Красноярск был выбран в качестве важнейшего пункта переправы самолетов благодаря развитой транспортной инфраструктуре - там были созданы все условия для обучения, содержания, технического обслуживания и дальнейшей переправы на фронт большого количества самолетов различного типа.

За время проведения международной акции "Сад памяти" планируется высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне. Организаторы акции - Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Принять участие в акции в период пандемии может любой человек, высадив дерево у себя на даче или участке около дома и отметив его геолокацию на специальном сайте.

Теги
РоссияКрасноярский край75-летие Победы
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