Пригородные автобусы в Новосибирской области начнут ходить с 18 мая

В понедельник губернатор региона Андрей Травников продлил режим самоизоляции до 31 мая, разрешив занятия спортом на улице, прогулки не более чем вдвоем или семьями. Также были открыты кладбища и продовольственные рынки в районах области. Введен масочный режим.

НОВОСИБИРСК, 15 мая. /ТАСС/. Власти Новосибирской области запустят движение пригородных автобусов с 18 мая. Правительство региона считает открытие маршрутов одним из послаблений режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

"С 18 мая Министерство транспорта Новосибирской области начинает эксплуатацию пригородных автобусных маршрутов. Одной из мер послабления ситуации с коронавирусом правительство считает открытие данных маршрутов", - сказал Невежин.

По его словам, с понедельника на линии выйдут автобусы девяти маршрутов из Новосибирска и 11 маршрутов в районах области, однако при необходимости их число может быть увеличено. Ходить автобусы будут с понедельника по четверг, во избежание рисков скопления слишком большого количества людей. Невежин напомнил, что в регионе продолжает действовать масочный режим. Более того, руководство транспортных компаний уведомлено о необходимости обеспечить масками водителей автобусов и кондукторов.

Сотрудники регионального Минтранса и полиции в настоящее время проводят проверки в местах скопления людей, например, на вокзалах, в ходе которых граждан просят соблюдать масочный режим.