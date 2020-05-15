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"Сибмост" признали банкротом

По решению Арбитражного суда Новосибирской области в компании введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев

НОВОСИБИРСК, 15 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом одну из крупнейших за Уралом строительных компаний - "Сибмост". В компании введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев, говорится в материалах Арбитражного суда Новосибирской области.

В мае 2019 Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в компании. "Сибмост" занимался строительством третьего моста через реку Обь стоимостью 14,8 млрд рублей в качестве генподрядчика. Компания пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей. Летом 2016 года субподрядчик "Сибмоста" потребовал его банкротства, тогда в дело в качестве кредиторов вступили Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк и Федеральная налоговая служба. В 2017 году были признаны банкротами экс-совладельцы компании Владислав и Альберт Кошкины, которые продали компанию "Объединенному мостостроительному предприятию", принадлежащему АФК "Система" и Сбербанку.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в сообщении.

Процедура конкурсного производства введена на шесть месяцев. Получить комментарий "Сибмоста" ТАСС не удалось.

В феврале на собрании кредиторов "Сибмоста" было принято решение о заключении мирового соглашения, о чем сообщил на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве арбитражный управляющий Сергей Кряжев. Однако Арбитражный суд Новосибирской области отказал в утверждении мирового соглашения "Сибмостом" и ее кредиторами, предусматривающее прощение 75% долгов, общая сумма которых составляет около 8 млрд рублей.

В настоящее время "Сибмост" реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири - строительство Восточного автомобильного обхода Новосибирска, стоимость первого участка которого оценивалась ранее в 10,3 млрд рублей, занимается реконструкцией участка автомобильной дороги в Хакасии, соединяющей регион с соседними Красноярским краем и Тувой.

Теги
РоссияНовосибирская область
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