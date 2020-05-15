Минобороны развернет госпиталь на золотопромышленном предприятии в Красноярском крае

Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. По данным на среду, он был выявлен у 303 человек. В настоящий момент региональное управление Роспотребнадзора не сообщает данные по числу заболевших до окончания эпидрасследования.

КРАСНОЯРСК, 15 мая. /ТАСС/. Министерство обороны РФ развернет медицинский госпиталь на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае, где в начале мая был обнаружен коронавирус. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба губернатора края со ссылкой на главу региона Александра Усса.

"Золотодобывающая компания "Полюс" предпринимает очень серьезные усилия по локализации вспышки коронавирусной инфекции в своем вахтовом поселке. Но в то же время надо прямо сказать, что ситуация остается достаточно серьезной. Как известно, силами края там развернут мобильный госпиталь на 400 пациентов. И в течение ближайших двух дней ожидается дополнительное развертывание еще одного мобильного госпиталя, который обеспечит Министерство обороны по нашему запросу", - сказал Усс.

Также губернатор отметил, что для создания на ГОК маневренного жилого фонда, который бы позволил отделить здоровых от инфицированных, Минобороны развернет палаточный городок на 200 мест. На ГОК вылетит рабочая группа во главе с краевым вице-премьером Анатолием Цыкаловым. В состав группы вошли представители Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС и полиции.

Компания "Полюс" сообщала ранее, что на всех предприятиях ведется массовое тестирование сотрудников. Власти Красноярского края ограничили въезд и выезд на территорию месторождения. Рабочих с симптомами COVID-19 госпитализируют в медицинские учреждения региона, бессимптомные носители вируса находятся на карантине на промплощадках под постоянным наблюдением. Работа предприятия не приостанавливается.

Олимпиадинский ГОК является крупнейшим золотодобывающим предприятием России. Добыча руды осуществляется на трех карьерах: Восточном, Титимухте и Благодатном. Переработка руды ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках.