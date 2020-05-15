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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Кузбасса сообщили, что заявившие о невыплате надбавок медики не имеют на них права

В областном Минздраве утверждают, что сотрудники скорой медицинской помощи Анжеро-Судженска не работают непосредственно с зараженными коронавирусом

КЕМЕРОВО, 15 мая. /ТАСС/. Работники станции скорой медицинской помощи в Анжеро-Судженске Кемеровской области, которые записали видеообращение к властям о невыплате стимулирующих вознаграждений за работу с инфицированными коронавирусом и о нехватке средств индивидуальной защиты, не имеют право на получение дополнительных выплат, так как не работают непосредственно с зараженными. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"Сотрудники скорой медицинской помощи г. Анжеро-Судженск, записавшие видеообращение, не входят в те категории медицинских работников, которые имеют право на получение стимулирующих федеральных и региональных выплат, так как они не работают непосредственно с зараженными коронавирусом", - сказали в министерстве.

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Что касается жалоб медиков на нехватку средств индивидуальной защиты и необходимость стирать одноразовые халаты и маски, чтобы использовать их повторно, в Минздраве пояснили, что данная информация не соответствует действительности. "Сотрудники скорой медицинской помощи в Анжеро-Судженске работают в многоразовых средствах индивидуальной защиты, которые подлежат обработке и дезинфекции", - отметили в пресс-службе.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас в Анжеро-Судженске работает областная комиссия, всем работникам станции медицинской помощи будут разъяснены их права и порядок выплат. Стимулирующие надбавки в Кузбассе уже получили свыше 1,5 тыс. работников медицинских организаций на общую сумму более 29,7 млн рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что работники станции скорой медицинской помощи в Анжеро-Судженске опубликовали на портале YouTube обращение к властям, в котором заявили о готовности начать голодовку из-за невыплаты обещанных президентом РФ Владимиром Путиным стимулирующие вознаграждений за работу с пациентами с коронавирусом. Проверку по данному факту организовала прокуратура Кемеровской области.

На совещании 11 мая Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить все выплаты за апрель до 15 мая. Специальные федеральные выплаты в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей установлены врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом.

Теги
РоссияКемеровская областьПандемия коронавируса нового типа
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