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Источник: у сотрудников нефтетрейдера на Алтае прошли обыски по делу о хищении топлива

Сумму хищения оценивают в 8,9 млн рублей

БАРНАУЛ, 15 мая. /ТАСС/. Силовики провели обыски в квартирах сотрудников ТД "Транс-Ойл" в Барнауле в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества с топливом "Газпромнефть - Региональные продажи". Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в силовых структурах.

"Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с топливом "Газпромнефть - Региональные продажи", топливо было похищено. По месту жительства сотрудников ТД "Транс-Ойл" были проведены обыски. Сумма хищения оценивается в 8,9 млн рублей. Задержанных и подозреваемых пока нет, пока никого не выделили", - сказал собеседник агентства.

В УФСБ по Алтайскому краю ТАСС информацию об обысках подтвердили, отметив, что были изъяты средства связи и документы. Комментарием "Газпромнефть - Региональные продажи" ТАСС пока не располагает.

Как сообщается на сайте ТД "Транс-Ойл", компания работает в области реализации и транспортировки нефтепродуктов в регионы РФ, а также в ближнее и дальнее зарубежье.

Теги
РоссияАлтайский край
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