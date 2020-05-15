Жара в Сибири повысила спрос на мороженое и нивелировала падение продаж от самоизоляции

ТАСС, 15 мая. Аномально жаркая погода, которая установилась в Западной Сибири с первой декады апреля, позволила производителям и продавцам мороженого нивелировать влияние режима самоизоляции, из-за которого прогнозировалось падение продаж, спрос на мороженое даже вырос. Об этом рассказали в пятницу ТАСС представители сибирских хладокомбинатов и торговых сетей.

В четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода наблюдается на территории Западной Сибири уже 40 дней. По его словам, температурные аномалии в этот период наблюдались в Омской, Томской и Новосибирской областях, в Алтайском крае.

"Конечно, из-за коронавируса мы какой-то части продаж лишились, но в целом по группе мороженого у нас идет прирост. Жара для нас очень значимый фактор, поскольку в жаркую погоду продажи мороженого прирастают. К тому же, говорят, в кризис люди пытаются заедать стресс, ведь мороженое - это удовольствие, которое можно получить за сравнительно малые деньги", - сказала ТАСС Наталья Томина, руководитель отдела маркетинга омской производственной компании "Сибхолод", которая ежемесячно выпускает более 700 тонн мороженого и поставляет его в 50 регионов России, страны ближнего зарубежья и Китай.

Отмечают рост спроса на мороженое и на предприятии "Алтайхолод". "Жители Барнаула хорошо покупают продукцию и дорогого, и дешевого сегмента, и предпочитают брать натуральный продукт, сделанный по ГОСТу. В лидерах продаж стаканчики, рожки и эскимо", - сказали ТАСС в отделе продаж компании, не уточняя, насколько вырос спрос.

Производители мороженого не раскрывают объемов продаж и объема роста, однако их могут оценить продуктовые ретейлеры. Так, коммерческий директор крупной новосибирской сети супермаркетов "Сибирский гигант" Анастасия Барановская отметила, что из-за ранней жары сезонный спрос на мороженое и прохладительные напитки передвинулся на более ранний срок и показал существенный рост.

"Сложно говорить о точных цифрах, но по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период - это не больше 10%", - пояснила собеседница агентства. А директор крупнейших в Томске гипермаркетов сети "СПАР" Владимир Емельяненко рассказал, что в мае в связи с жарой спрос на мороженое и прохладительные напитки вырос на 30% и 15% соответственно.

Уличная торговля

С приходом ранней весны в сибирских городах развернулась торговля мороженым на улице. В Кемерове мороженое, сладкая вата и напитки на улицах и в парках традиционно появляются 1 июня, но в этом году из-за по-летнему теплой погоды торговые точки начали открываться уже сейчас. Прогулки в парках и на набережных в Кузбассе разрешены с 12 мая, так что решившиеся выйти на улицу после долгой самоизоляции граждане стали первыми покупателями.

В кемеровских кафе и ресторанах стали открываться летние веранды. Принимать посетителей им все еще нельзя из-за ограничений в связи с коронавирусом, но предприниматели переоборудовали веранды под открытые торговые лавки, где кемеровчане могут приобрести напитки и еду.

"Мы возобновляем работу нашей летней веранды в формате Food to go. В нашем ресторане-магазине можно быстро и безопасно приобрести разные позиции снеков и сладостей, напитки - как освежающие, так и согревающие, ведь никогда не ясно у нас в Сибири, каких сюрпризов ждать от погоды", - сообщается на официальной странице баварского ресторана "Хофброй Кемерово" в Instagram.

По прогнозу синоптиков, аномально теплая погода, несмотря на временные похолодания, еще нескоро покинет Западную Сибирь. Как сообщили ТАСС в Западно-Сибирском УГМС, в Новосибирской области, Республике Алтай и Алтайском крае жара ожидается до 20 мая. "Будет один день с ослаблением жары до +25, это 16 мая, а потом опять аномально жаркая погода", - сказал собеседник агентства.