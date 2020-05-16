Власти Кузбасса выделят субсидии медикам на оплату 30% первого взноса по ипотеке

КЕМЕРОВО, 16 мая. /ТАСС/. Новую региональную меру поддержки медицинских работников планируется ввести в Кузбассе. Областные власти готовы компенсировать медикам 30% от первоначального взноса по ипотеке, сообщил в субботу губернатор Сергей Цивилев на своей официальной странице в Instagram.

"Важная тема для многих молодых специалистов - жилье. Чтобы помочь нашим медикам, введем новую меру - будем оплачивать 30% первоначального взноса при оформлении ипотеки медработникам до 40 лет", - написал Цивилев.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, проект изменений в соответствующий областной закон, которые позволят утвердить новую форму поддержки на региональном уровне, уже подготовлен. После необходимых согласований он будет внесен на рассмотрение в кузбасский парламент. Источником финансирования для выплаты ипотечных субсидий станет региональный бюджет.

Новая льгота станет дополнением к уже существующим мерам поддержки в Кузбассе. По региональным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" медики могут получить выплаты 1 млн рублей и 500 тыс. рублей, за работу в труднодоступных и удаленных территориях по этим программам предусмотрены повышенные выплаты - 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно. Также по 1 млн рублей могут получить фельдшеры скорой помощи, которые поедут в города с населением до 30 тыс. человек. Выпускникам медвузов 2020 года, которые устроятся работать участковыми терапевтами, педиатрами, а также фельдшерами на терапевтические или педиатрические участки положены выплаты по 500 тыс. рублей.

Данные формы поддержки направлены на решение кадровой проблемы в медучреждениях региона, чтобы привлечь медиков на работу стимулирующими выплатами. Укомплектованность врачей в Кузбассе составляет около 49%, среднего медперсонала - порядка 60%.