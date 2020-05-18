Российско-казахстанский селекционно-генетический центр в Омске откроется в середине июня

ОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Российско-казахстанский селекционно-генетический центр, о планах создания которого для выведения новых сортов сельхозкультур было объявлено на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав этих государств, откроется в Омске во второй декаде июня. Об этом в понедельник рассказал ТАСС проректор Омского государственного аграрного университета им. Столыпина (ОмГАУ), на базе которого реализуется проект, Юрий Новиков.

"У нас работы идут на завершающем этапе, мы готовимся к его открытию, планируем на июнь месяц, на вторую декаду", - сказал Новиков.

По его словам, приобрести оборудование для центра позволила субсидия Министерства науки и высшего образования РФ в размере 217 млн рублей, которую вуз получил на проект по выведению многолетних и органических сортов пшеницы, а также на отработку технологии по сокращению сроков выведения новых культур. ОмГАУ будет работать совместно с научно-исследовательскими институтами Казахстана над выведением новых сортов сельскохозяйственных культур, которые будут востребованы аграриями обеих стран.

Новые виды сельхозкультур заменят старые сорта, которые выродились, потеряли в урожайности и стали уязвимыми для болезней. Работа по ускорению выведения новых культур позволит оперативно реагировать на появление новых болезней, изменения климата, состава почвы и обеспечит стабильность урожая.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибирского федерального округа. В 2019 году здесь было выращено более 3,05 млн тонн зерна, почти 254 тыс. тонн масличных культур, более 440 тыс. тонн овощей и картофеля и 5 тыс. 483 тонн льна-долгунца.