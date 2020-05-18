Уровень воды в поселке староверов в Красноярском крае упал ниже критической отметки

КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Ситуация в поселке Александровский Шлюз, подтопленном паводком в начале мая, стабилизировалась. Уровень воды опустился ниже критической отметки, сообщило в понедельник краевое агентство ГО и ЧС.

Резкое потепление, вызвавшее интенсивное таяние снега, привело в конце апреля к повышению уровня воды, он достигал 851 см при критической отметке в 750 см. К 6 мая были подтоплены десять домов, 36 человек размещены у родственников. На территории поселка введен режим повышенной готовности. Неделю назад началось снижение уровня воды.

"Паводковая ситуация на реке Кас в поселке Александровский Шлюз Енисейского района стабилизировалась. Сейчас уровень воды опустился ниже критического. Подтопленных домов нет, приусадебные участки освободились от воды. Мониторинг уровня воды в реке проводится в ежесуточном режиме специалистами гидропоста", - сообщили в агентстве.

На случай эвакуации на возвышенности возле поселка была развернута палатка на 40 мест с двумя печами, установлен резервный генератор. На дежурстве в Енисейске находился вертолет Ми-8, 16 спасателей и два плавсредства.

Заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов отметил, что на данный момент все реки в регионе вскрылись. Кромка льда на реке Енисей находится в районе города Дудинка. "В целом на территории Красноярского края паводок проходит в штатном режиме", - сказал Цыкалов.

Александровский Шлюз расположен на севере Красноярского края, численность населения - более 120 человек, принадлежащих к общине староверов.