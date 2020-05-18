В Красноярске мошенники продали мужчине самовар с поддельными монетами за 710 тыс. рублей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Мошенники продали мужчине самовар с поддельными монетами царской эпохи, столовыми приборами, бижутерией, а также латунный крест за 710 тыс. рублей. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, один из злоумышленников задержан в Челябинске.

В полицию Красноярска обратился директор одной из медицинских организаций города. Он принес с собой самовар и сообщил, что стал жертвой обмана. По словам мужчины, к нему на прием пришли двое незнакомцев в спецовках строителей и предложили купить антикварные предметы. Они рассказали, что во время проведения земельных работ обнаружили клад - самовар, наполненный монетами царской эпохи, столовыми приборами и бижутерией. Также в нем находился латунный крест. Свои находки посетители проиллюстрировали фотографиями, снятыми на телефон с места обнаружения. Заявитель поверил, что найденные предметы имеют историческую и культурную ценность, и купил их за 710 тыс. рублей.

"Когда клиенты ушли, мужчина направился в антикварный магазин, чтобы узнать истинную цену клада. Оценщик после осмотра содержимого самовара сообщил, что приобретенные им предметы являются бутафорией", - сказала Волк.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3. ст. 159 УК РФ). "В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность одного из подозреваемых, задержали его в городе Челябинске и доставили в город Красноярск", - добавила она, отметив, что в настоящий момент подозреваемый арестован. Второй злоумышленник разыскивается.