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Пандемия коронавируса нового типа

На Олимпиадинском ГОК в Красноярском крае число случаев коронавируса достигло 866

По данным на 13 мая, заражение на предприятии было подтверждено у 303 человек

СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ /Красноярский край/, 18 мая. /ТАСС/. Количество случаев выявленной коронавирусной инфекции на Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании "Полюс") в Красноярском крае, достигло 866. Об этом в понедельник на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавирусного заражения на территории края сообщил гендиректор ПАО "Полюс" Павел Грачев.

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Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. По данным на 13 мая, заражение было подтверждено у 303 человек.

"Количество положительных тестов составляет 866. Отрицательных - 2790 на сегодняшний день", - сказал Грачев. В пресс-службе компании уточнили ТАСС, что это количество выявленных первичных положительных результатов на вирус.

По поручению губернатора края в вахтовом поселке развернут мобильный госпиталь. В район перебрасываются военнослужащие для борьбы с коронавирусом. В поселке Еруда военные проведут противоэпидемические мероприятия, диагностику и лечение заразившихся.

Олимпиадинский ГОК работает на базе месторождения золота в 540 км от Красноярска. Рудник является крупнейшим предприятием "Полюса". Добыча руды осуществляется на карьерах Восточном, Титимухте и Благодатном, переработка ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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