На рудник в Алтайском крае, где выявили очаг коронавируса, прибудут более 150 вахтовиков

БАРНАУЛ, 18 мая. /ТАСС/. Новые работники прибудут на вахту на Корбалихинский рудник АО "Сибирь-Полиметаллы" в Алтайском крае, где ранее был выявлен крупный очаг коронавирусной инфекции - 21 мая ожидается заезд более 150 человек, сменяющих своих коллег, сообщила журналистам в понедельник замруководителя управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Коронавирус был обнаружен 17 апреля в Змеиногорском районе у работника Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" из Башкирии, у контактировавших с ним были взяты анализы. По данным управления Роспотребнадзора по региону, позднее были установлены 142 сотрудника рудника, у которых либо подтвержден коронавирус, либо есть клинические проявления вызываемого им заболевания. Все контактные лица были помещены на изоляцию, рудник продолжил работу в ограниченном режиме.

"С 21 мая будет проведена смена вахт. До 20 числа на территории промплощадки продолжают деятельность те работники, которые там и находились. С 21 мая будет новый заезд тех сотрудников, которые прошли обсервацию и у которых тесты показали отрицательный результат - от 150 до 240 человек", - сказала Калинина, не уточнив число вылечившихся работников промплощадки.

Она отметила, что последний случай заболевания на руднике был зарегистрирован 6 мая. 20 мая работники, контактировавшие с зараженными, полностью пройдут инкубационный период. Если новых случаев заражения не будет выявлено, то они отправятся домой. Если обнаружатся инфицированные, контактные будут помещены на две недели на дополнительную обсервацию. Решение о заезде новых рабочих было принято региональным Роспотребнадзором.

Ранее в АО "Сибирь-Полиметаллы" ТАСС сообщали, что на руднике принимаются необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На время карантинных мероприятий введен запрет на выход и выезд работников промплощадки рудника и сотрудников подрядных организаций. Численность персонала, занятого на ведении подземных горных, строительных и монтажных работ надшахтного комплекса временно снижена. На период карантина приостановлены вспомогательные технологические процессы.

По последним данным, число зараженных в Алтайском крае - 925 человек, в том числе 121 ребенок до 17 лет включительно, выписаны из клиник 458 пациентов.