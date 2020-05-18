В Новосибирском зоопарке родился котенок краснокнижного оцелота

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Детеныш оцелота появился на свет в Новосибирском зоопарке. Этот вид кошачьих почти полностью был уничтожен из-за красивого меха, сообщила в понедельник ТАСС старший научный сотрудник Новосибирского зоопарка Татьяна Певнева.

"У нас появилось прибавление сразу у нескольких видов кошачьих, в числе которых - оцелот. Этот вид содержится парами только в Новосибирском зоопарке и Зеленогорском. В России размножались только у нас. Еще - в Минске", - рассказала Певнева.