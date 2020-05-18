В Новосибирском зоопарке родился котенок краснокнижного оцелота

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Детеныш оцелота появился на свет в Новосибирском зоопарке. Этот вид кошачьих почти полностью был уничтожен из-за красивого меха, сообщила в понедельник ТАСС старший научный сотрудник Новосибирского зоопарка Татьяна Певнева.
"У нас появилось прибавление сразу у нескольких видов кошачьих, в числе которых - оцелот. Этот вид содержится парами только в Новосибирском зоопарке и Зеленогорском. В России размножались только у нас. Еще - в Минске", - рассказала Певнева.
Оцелоты живут на территории от южных границ США до Перу и Северной Аргентины. Это небольшая кошка ростом около 50 см, весом до 16 кг. Оцелот похож на длиннохвостую кошку или на детеныша леопарда. Его рацион составляют птицы, рыба и пресмыкающиеся. Активен ночью.
"Оцелоты поодиночке содержатся также зоопарках Красноярска, Сургута, Челябинска и Нижнего Новгорода", - уточнила Певнева.
Новосибирский зоопарк - крупнейший в России, занимает площадь 60 га. Здесь в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.