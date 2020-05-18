В компании "Полюс" заявили, что угрозы приостановки Олимпиадинского ГОК из-за COVID-19 нет

Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. По данным компании, выявлено уже 866 первичных положительных результатов на эту инфекцию. В вахтовом поселке Еруда развернут мобильный госпиталь, в район перебрасываются военные для борьбы с коронавирусом.

СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ /Красноярский край/, 18 мая. /ТАСС/. Угрозы приостановки работы крупнейшего золотодобывающего предприятия России - Олимпиадинского ГОК (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае из-за вспышки коронавируса нет. Об этом в понедельник сказал журналистам гендиректор ПАО "Полюс" Павел Грачев.

"Нет", - сказал Грачев в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о том, есть ли угроза приостановки деятельности. "Мы работаем как предприятие непрерывного цикла в нормальном режиме. Те сотрудники, здоровые, которые не находятся на изоляции, продолжают выполнять свои обязанности <...>. Формируем фонд новой вахты, который проходит в данный момент обсервацию и сидит на карантине для возможной замены изолированных сотрудников при необходимости", - сказал он.

Он отметил, что компания фактически первая в Красноярском крае запустила тотальное тестирование личного состава, что позволило отделить инфицированных от здоровых.

Олимпиадинский ГОК работает на базе месторождения золота в 540 км от Красноярска. Рудник является крупнейшим предприятием "Полюса". Добыча руды осуществляется на карьерах Восточном, Титимухте и Благодатном, переработка ведется на четырех золотоизвлекательных фабриках.