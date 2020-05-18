В Томске обрушилась часть кровли в многоэтажном доме

ТОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Часть кровли обрушилась в жилом 10-этажном доме в Томске, пострадавших нет. По данному факту прокуратура города проводит проверку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры.

"Прокуратура Томской области поручила прокуратуре Октябрьского района Томска провести проверку <…> о нарушении прав жителей многоквартирного дома № 37 по улице Новосибирской в связи с обрушением фрагмента кровли дома. В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы содержания дома и локализации аварийной ситуации", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры, обрушение произошло в минувшие выходные.

Как пояснил ТАСС директор управляющей компании "Управа", отвечающей за содержание дома, Евгений Семенов, над одним из подъездов жилого дома упала часть кровли на плиты перекрытия чердака, угрозы дальнейшего обрушения нет. "По сути, над двумя квартирами крыши нет, и если пойдет дождь, то их подтопит. Люди не переселены. Насколько я владею информацией, в четверг пройдет заседание при мэре Томска, и там будет признаваться, аварийная или не аварийная [ситуация]", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дом ни разу капитально не ремонтировался, кроме того, планов на ремонт также не было. По словам Семенова, возможная причина обрушения - ошибка при строительстве.

По данным УК "Управа", 10-этажный панельный дом на Новосибирской, 37 был построен в 1987 году. В доме 255 квартир. Аварийным строение не признано.