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Предприятие Роскосмоса поставило первую партию трамваев Новокузнецку

В компании отметили, что вагоны этой модели имеют 100% низкий уровень пола в зоне посадки-высадки пассажиров, оснащены системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки гаджетов, системой ГЛОНАСС, тревожной кнопкой, Wi-Fi-роутером

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в структуру Роскосмоса и Объединенной ракетно-космической корпорации, ОРКК) начал исполнять контракт на поставку трамваев Новокузнецку. Об этом говорится в сообщении ОРКК, распространенном в понедельник.

"17 мая 2020 года в Новокузнецк прибыла первая партия вагонов модели 71-623-04, состоящая из трех вагонов", - говорится в сообщении.

В свою очередь гендиректор УКВЗ Роман Новиков, чьи слова приводятся в релизе, отметил, что поставка происходила в условиях пандемии. "Мы не могли подвести город даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции, приложили максимальные усилия, чтобы исполнить заказ Новокузнецка в срок", - подчеркнул он.

В пресс-службе ОРКК отметили, что модель может эксплуатироваться как одиночным вагоном, так и "в режиме многих единиц". Данная модель обладает встроенной климатической системой, комфортабельным салоном, хорошим обзором, удобными местами для маломобильных пассажиров, современным мультимедийным комплексом.

В ОРКК также добавили, что все трамвайные вагоны УКВЗ "имеют 100% низкий уровень пола в зоне посадки-высадки пассажиров, оснащены системой климат-контроля, круговой видеофиксацией, электронными табло, USB-разъемами для зарядки гаджетов, системой ГЛОНАСС, тревожной кнопкой, Wi-Fi-роутером и современными информационными системами".

Следующую партию односекционных вагонов по контракту УКВЗ поставит в Новокузнецк до 30 июня 2020 года. "Полностью контракт будет исполнен до 1 сентября 2020 года", - пояснили в ОРКК. Новокузнецк станет первым городом, в который УКВЗ поставит двухсекционные трамвайные вагоны модели 71-142, получившей название "Кузбасс". В них достигнута максимально возможная пассажировместимость.

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РоссияКемеровская областьЧелябинская область
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