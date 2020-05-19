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Суд оштрафовал новосибирский дом ветеранов, жители которого жаловались на издевательства

Проверки учреждения выявили грубые нарушения требований и условий, предусмотренных лицензией

ТАСС, 19 мая. Суд оштрафовал новосибирский дом ветеранов, где после жалоб на плохое обращение с его постояльцами в феврале проводили проверки региональный Минтруд, прокуратура, Роспотребнадзор и Росздравнадзор. Сумма штрафа за грубые нарушения требований, предусмотренных лицензией, составила 75 тыс. рублей, сообщается на сайте Заельцовского районного суда Новосибирска.

"По результатам проверки <...> государственного автономного учреждения Новосибирской области стационарного социального обслуживания "Новосибирский дом ветеранов" <...> выявлены факты осуществления учреждением деятельности <...> с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией. <...> Наказание назначено <...> в виде административного штрафа", - говорится в сообщении.

Сумма штрафа составила 75 тыс. рублей. Суд вынес решение по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ ("Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением).

Региональные СМИ в феврале 2020 года сообщали о жалобах проживающих в Новосибирском доме ветеранов на то, что у них отнимают социальные выплаты, их плохо кормят, с ними грубо обращаются, а лежачих больных привязывают к кроватям. Во время массовых проверок региональное Министерство труда и социального развития расторгло трудовой контракт с директором дома ветеранов, сообщала пресс-служба правительства региона.

Новосибирский дом ветеранов создан в 1966 году, учреждение рассчитано на 430 человек. В нем могут постоянно или временно проживать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, а также люди с первой и второй группами инвалидности, нуждающиеся в реабилитации, бытовом и медико-социальном обслуживании. Учредителями являются Министерство труда и социального развития Новосибирской области и Департамент имущества и земельных отношений правительства Новосибирской области.

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