Количество зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 1 тыс.

БАРНАУЛ, 19 мая. /ТАСС/. Медики подтвердили коронавирус еще у 44 человек в Алтайском крае за минувшие сутки. Таким образом, число зафиксированных случаев инфицирования 19 мая достигло 1014 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по региону.

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"В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. На 19 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 1014 человек, в том числе 129 детей до 17 лет включительно. Выписано из общего числа заболевших более половины - 522 человека, за прошедшие сутки - 51", - говорится в сообщении оперштаба.

Больше всего заболевших (350 человек) зафиксированы в краевой столице Барнауле, на втором месте антирейтинга (245 человек) - Змеиногорский район, где очаг заражения был выявлен на Корбалихинском руднике, на третьем - Бийск (108 человек).

На 19 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 57324 человека. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 4724 человека (в том числе 4 иностранных гражданина), снято с меднаблюдения 15407 человек.