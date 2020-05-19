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Суд продлил арест бывшему и.о. прокурора Норильска, подозреваемому в получении взятки

Хаваж-Бауди Гутаев останется под стражей до 23 августа

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Суд продлил до 23 августа арест бывшему и.о. прокурора Норильска Хаважу-Бауди Гутаеву по делу о взятке. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

"В Железнодорожном районном суде Красноярска сегодня, 19 мая 2020 года, прошли заседания по <...> Хаважу-Бауди Гутаеву, подозреваемому в получении взятки, его брату Докки Гутаеву и Муслиму Умарову, подозреваемых в посредничестве. Суд продлил меру пресечения Хаважу Гутаеву еще на три месяца - до 23 августа 2020 года включительно", - сообщили в суде.

До 23 августа продлен арест и для подозреваемых в посредничестве Докки Гутаева и Умарова.

Как ранее сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах, Гутаев подозревается в нескольких эпизодах, связанных со взятками, и "по одному из них был задержан с поличным".

По данным из открытых источников, Гутаев родился в Шали в 1987 году, имеет чин младшего советника юстиции. Исполнять обязанности прокурора Норильска он начал в 2018 году. В конце декабря 2019 года он был задержан по подозрению во взятке.

Теги
РоссияКрасноярский край
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