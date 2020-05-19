"Сибантрацит" открыл мобильный госпиталь для больных COVID-19 под Новосибирском

"Задачу построить госпиталь в кратчайшие сроки мне поставил Дмитрий Босов (совладелец "Сибантрацита", о его гибели компания сообщила 6 мая - прим. ТАСС). Для него было чрезвычайно важно позаботиться о том, чтобы сотрудники и местные жители имели возможность своевременно получить качественную медицинскую помощь", - цитирует пресс-служба генерального директора УК "Сибантрацит" Сергея Мельникова.

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Мобильный госпиталь для больных COVID-19 на 100 койко-мест открылся в новосибирском поселке Линево в Искитимском районе Новосибирской области, где располагаются два предприятия группы "Сибантрацит". Компания вложила в возведение госпиталя, оснащенного аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и электрокардиографами, порядка 50 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба компании.

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Госпиталь, состоящий из 10 лечебных палаток, оснащен переносными УЗИ и рентгеновскими аппаратами, дефибрилляторами, ИВЛ. Реанимационное отделение госпиталя на 30 койко-мест оборудовано в одном из отделений Линевской больницы. Как сообщает пресс-служба, помещение полностью отремонтировано на средства "Сибантрацита", оснащено изолированной системой вентиляции и специализированным медоборудованием. В госпитале будут работать врачи Линевской больницы.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в будущем мобильный госпиталь может быть использован для оказания помощи людям в чрезвычайных ситуациях. "Все, что сделано внутри основного здания больницы, останется для медиков и пациентов Искитимского района. Мобильный госпиталь остается в распоряжении Искитимского района и может быть использован при любых чрезвычайных ситуациях или для проведения мероприятий с большим скоплением людей", - приводит пресс-служба слова главы региона.

По данным оперативного штаба на 11:00 (07:00 мск) 19 мая, в Новосибирской области коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 1 728 человек, за сутки зафиксировано 76 новых случаев.