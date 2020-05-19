Суд оставил в силе приговор главе района в Хакасии, напавшему на журналиста

Зайцев обвинялся в воспрепятствовании законной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК РФ), чиновник напал в своем кабинете на корреспондента программы "Вести. Дежурная часть" Литомина. Нападение на журналиста произошло после его вопроса о том, почему погорельцы, пострадавшие от степных пожаров в 2015 году, живут в нечеловеческих условиях. В январе 2020 года Черногорский городской суд приговорил Зайцева к двум годам условно.

"Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Хакасия оставлен без изменения приговор Черногорского городского суда от 28 января по уголовному делу в отношении главы Ширинского района Сергея Зайцева, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ", - говорится в сообщении.

Зайцев был фигурантом уголовных дел и ранее. В апреле 2015 года ураганный ветер, обрушившийся на республику, стал одной из причин пожаров в 35 населенных пунктах региона. В результате были полностью уничтожены 1 215 домов, без крова остались 4 694 человека, 32 человека погибли. Общая сумма ущерба от стихии превысила 7 млрд рублей.

В апреле 2019 года Зайцев, глава Ширинского сельсовета Юрий Ковалев и начальник местного пожарного гарнизона Виктор Зенков были признаны виновными в халатности по делу о пожарах. Зенков был приговорен к 4 годам 7 месяцам лишения свободы, Ковалев - к 4 годам 8 месяцам, Зайцев - к 4 годам 6 месяцам. В связи с амнистией они освобождены от уголовной ответственности.