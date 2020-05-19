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В Хакасии проведут вакцинацию диких животных от бешенства

Планируется разложить более 43 тыс. доз вакцины в виде съедобных приманок
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

ТАСС, 19 мая. Ветеринары начали вакцинацию диких животных от бешенства в Хакасии, где сохраняется напряженная эпизоотическая ситуация по этому заболеванию. Планируется разложить более 43 тыс. доз вакцины, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"Департамент ветеринарии министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия совместно с региональным Министерством природных ресурсов и экологии ведут раскладку вакцины против бешенства диких плотоядных животных в местах обитания диких лис и волков", - говорится в сообщении.

Специалисты разложат 43,7 тыс. доз вакцины. Как правило, это съедобные приманки-брикеты из корма с вакциной внутри. Вакцина формирует иммунитет к бешенству на 21 сутки, действует 12 месяцев и безвредна для животных.

"По данным ветеринарной службы, эпизоотическая ситуация по бешенству на территории республики продолжает оставаться напряженной", - уточняется в сообщении. Больше всего случаев бешенства в 2019 году зарегистрировано среди лис.

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