Военные провели дезинфекцию 22 соцобъектов в вахтовом поселке Красноярского края

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Мобильные расчеты радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию 22 социальных объектов в поселке Еруда Красноярского края, где развернут мобильный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России приступил к оказанию помощи в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Расчеты мобильного подразделения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа провели дезинфекцию 22 социальных объектов поселка Еруда, в котором был зафиксирован высокий уровень эпидемиологической опасности", - говорится в сообщении.