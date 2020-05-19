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Пандемия коронавируса нового типа

Военные провели дезинфекцию 22 соцобъектов в вахтовом поселке Красноярского края

Всего в районе поселка Еруда планируется продезинфицировать свыше 50 объектов общей площадью около 80 тыс. кв. м

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Мобильные расчеты радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию 22 социальных объектов в поселке Еруда Красноярского края, где развернут мобильный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России приступил к оказанию помощи в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Расчеты мобильного подразделения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа провели дезинфекцию 22 социальных объектов поселка Еруда, в котором был зафиксирован высокий уровень эпидемиологической опасности", - говорится в сообщении.

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Военнослужащие выполнили санитарную обработку столовых, общежитий и спортивных сооружений общей площадью 35,5 тыс. квадратных метров. Также военные провели специальную обработку прилегающих к объектам территорий и участков дорог.

Несколько раз в сутки специалисты РХБ защиты производят санитарную обработку карантинных зон и помещений общего пользования.

Всего в районе поселка Еруда силами мобильного отряда РХБ защиты планируется продезинфицировать свыше 50 социальных и производственных объектов общей площадью около 80 тыс. кв. м. От ВС РФ к выполнению задач в Северо-Енисейском районе привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники. Развернут полевой медицинский госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на 1 тыс. койко-мест.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 19 мая коронавирусная инфекция подтверждена у 805 работников крупнейшего золотодобывающего предприятия России - Олимпиадинского ГОКа (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае. Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая. По данным компании "Полюс", на 18 мая было зарегистрировано 866 первичных положительных результатов на эту инфекцию, окончательный диагноз был подтвержден почти у 400 человек.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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