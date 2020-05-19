Больница скорой помощи на Алтае прекратила прием пациентов из-за выявленного коронавируса

ТАСС, 19 мая. Клиническая больница скорой помощи Алтайского края во вторник приостановила прием новых пациентов из-за выявленных в медучреждении случаев заражения коронавирусом. Пациентов, которым требуется экстренная медицинская помощь, будут доставлять в другие медучреждения, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи временно приостановила госпитализацию пациентов. Причиной этого стали выявленные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией в медицинской организации", - сообщили в пресс-службе, не уточнив сколько было новых случаев заражения.

Уточняется, что пациенты, которые уже находятся в клинике, продолжат лечение "в условиях усиленного контроля за соблюдением санитарных норм".

Как добавила пресс-служба правительства со ссылкой на региональное управление Роспотребназора, пациенты и персонал больницы останутся в ее стенах на изоляции на 14 дней. Отделения медучреждения изолируют друг от друга, персонал закрепят за отделениями. Людей из отделений, где зарегистрировано заражение, обследуют на коронавирус.

Алтайский край, по данным оперштаба, занимает третье место в Сибири по числу зараженных коронавирусом - 1014 случаев, 44 из которых были выявлены за минувшие сутки. Больше всего заболевших (350 человек) зафиксированы в краевой столице Барнауле, на втором месте антирейтинга (245 человек) - Змеиногорский район, где очаг заражения бы выявлен на Корбалихинском руднике, на третьем - Бийск (108 человек).

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