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Пандемия коронавируса нового типа

В Красноярском крае военные развернули полевой обсервационный лагерь

Он рассчитан на 1 тыс. койко-мест

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Подразделения материально-технического обеспечения сводного отряда Минобороны РФ развернули полевой обсервационный лагерь на 1 тыс. койко-мест в районе поселка Еруда Красноярского края. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы военного ведомства.

"В соответствии с поручением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России оказывает помощь в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения вооруженных сил развернули в районе поселка Еруда полевой обсервационный лагерь на 1 тыс. койко-мест для обеспечения карантинных мероприятий", - сообщили в пресс-службе.

Сводный отряд Минобороны РФ выполнил монтажные работы по возведению 50 палаток, в каждой из которых могут разместиться 20 человек. В период обсервации медицинские работники будут отслеживать состояние здоровья помещенных на карантин граждан и в случае выявления симптомов заболевания переводить их на лечение в полевой мобильный госпиталь, уточнили в военном ведомстве.

"На территории обсервационного лагеря будет работать столовая, банно-прачечный комплекс, оборудованы санитарная зона для помывки и стирки имущества, а также барьерные зоны для проведения противоэпидемиологических мероприятий", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в поселке Еруда военные развернули полевой многофункциональный мобильный госпиталь со всем необходимым медицинским оборудованием и имуществом, лабораторией для проведения исследований анализов и проб. Всего от Вооруженных сил РФ к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и более 100 единиц специальной военной техники.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 19 мая, коронавирусная инфекция подтверждена у 805 работников крупнейшего золотодобывающего предприятия России - Олимпиадинского ГОКа (принадлежит компании "Полюс") в Красноярском крае. Коронавирус на предприятии был обнаружен в начале мая.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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