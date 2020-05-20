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Синоптики сообщили, что аномально теплая погода держится в Сибири почти два месяца

В Западной Сибири температура около 30 градусов продержится до конца недели

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Температура около 30 градусов выше нуля прогнозируется в Западной Сибири до конца недели. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Таким образом, период аномально теплой погоды в Западной Сибири достигнет 50 дней. Ранее, 14 мая, Вильфанд сообщил, что теплая погода наблюдается в Западной Сибири уже 40 дней, назвав это экстремальным событием.

"Если хочется погреться, рекомендую покупать билеты и лететь в Новосибирск, Омск, Томск и так далее. Там до конца этой недели температура около 30 градусов по-прежнему", - сообщил он.

По словам Вильфанда, связано это с приходом очень теплых воздушных масс из Средней Азии.

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Россия
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