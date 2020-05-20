Новосибирский суд отказал в снятии ареста, наложенного на моржей из "китовой тюрьмы"

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области отказал компании "Акватория" в обжаловании решения об аресте шестерых моржей, которых компания получила из так называемой китовой тюрьмы в Приморском крае, следует из материалов суда.

"Отказать в удовлетворении заявления ООО "Акватория" об отмене срочных мер по обеспечению иска, примененных определением суда от 14.04.2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на шестерых моржей, принадлежащих компании "Акватория", которая получила их из так называемой китовой тюрьмы в Приморском крае. Благодаря аресту они не смогут продать или передать животных кому бы то ни было, пока не будет решения суда по иску Амурской природоохранной прокуратуры, которая требует не только признать вылов моржат незаконным, но и приступить к активным действиям по их освобождению. Компания в свою очередь решение обжаловала.

В 2018 году в Охотском море компании "Сочинский дельфинарий" и "Океанариум ДВ" поймали шесть детенышей моржа одновременно с отловом 11 косаток и 90 белух. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. Последних белух выпустили в акватории Приморского края в ноябре 2019 года. Зоозащитники продолжают настаивать на незаконности вылова моржей и необходимости выпуска их в природу.