Штрафы за продажу несовершеннолетним снюса в Приангарье составят от 2 до 50 тыс. рублей

ИРКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду приняли проект закона, которым устанавливаются штрафы за продажу несовершеннолетним снюса - бестабачных никотиновых смесей, а также электронных сигарет и жидкостей к ним. Размеры штрафов составят от 2 до 50 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Законопроект принят и будет направлен временно исполняющему обязанности губернатора Иркутской области для обнародования", - сообщил после голосования за проект председатель заксобрания Александр Ведерников.

Законопроект инициировала прокуратура Иркутской области. Как сообщил на сессии заместитель прокурора региона Роман Шергин, для граждан административный штраф будет составлять от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 15 тыс. рублей, юридических - от 30 до 50 тыс. рублей. Шергин отметил, что штрафы за продажу несовершеннолетним снюса, электронных сигарет и жидкостей к ним уже установили 30 регионов РФ.

"Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях предлагается наделить должностных лиц исполнительных органов государственной власти области. Полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях предлагается наделить мировых судей", - добавил зампрокурора.

Закон о продаже несовершеннолетним снюса, электронных сигарет и жидкостей к ним в Иркутской области приняли в феврале 2020 года. Тем законопроектом не была определена ответственность за его нарушение.

При изготовлении бестабачных никотиновых смесей используется мята и травы, пропитанные никотином. Такие смеси часто продаются под видом конфет, мармелада, леденцов, что привлекает подростков. В 2019 году в Иркутской области было зарегистрировано три случая отравления снюсами.