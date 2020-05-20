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Пандемия коронавируса нового типа

В онкодиспансере Красноярска изолирован 91 человек после выявления COVID-19 у пациента

Среди изолированных 58 пациентов и 33 сотрудника

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Заражение коронавирусной инфекцией обнаружено у пациента противоопухолевой лекарственной терапии Красноярского краевого клинического онкологического диспансера. Изолированно более 90 медиков и пациентов центра из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении медицинского учреждения

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"В отделении противоопухолевой лекарственной терапии выявлен пациент, контактировавший с носителем COVID-19. Пациентов и персонал этого отделения изолировали. У пациента был взят анализ, результаты которого подтвердили инфицирование. Пациента перевели в медицинское учреждение, специализирующееся на лечении коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, в медучреждении уточнили, что изолированы 58 пациентов и 33 сотрудника. У них взяты анализы и они находятся в помещениях диспансера.

Сейчас в медицинском учреждении занимаются подготовкой помещений и персонала для продолжения оказания помощи пациентам. С сегодняшнего дня госпитализация пациентов в отделения противоопухолевой лекарственной терапии возобновится.

По данным федерального оперативного штаба на 19 мая, в Красноярском крае зарегистрировано 1 941 случай заражения коронавирусом, 565 человек выздоровели, 20 скончалось.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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