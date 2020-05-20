Экс-замдиректора новосибирского центра им. Мешалкина стал советником председателя СО РАН

НОВОСИБИРСК, 20 мая. /ТАСС/. Новосибирский кардиохирург, член-корреспондент РАН, экс-заместитель директора новосибирской НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Евгений Покушалов назначен советником председателя СО РАН Валентина Пармона.

В феврале текущего года Евгений Покушалов, которого в начале 2019 года суд заключил под стражу, но через два месяца отпустил под домашний арест, был отпущен под подписку о невыезде по делу о хищении средств из новосибирского НМИЦ имени Мешалкина. Фигурантами дела, помимо Покушалова, стали экс-директор клиники Александр Караськов и его жена Ирина Бойцова. Им было предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации доходов, полученных криминальным путем (ст. 174.1 УК РФ).

"Да, Евгений Анатольевич приступил к исполнению обязанностей. Его обязанности будут касаться медицины, он великолепный специалист в этой области", - сообщил в среду ТАСС Пармон.

Ранее председатель СО РАН положительно отзывался о Покушалове. А в начале 2019 года президиум СО РАН рассматривал предложение о коллективной поддержке Покушалова, который был задержан.

Кардиохирург Евгений Покушалов является член-корреспондентом РАН, до ареста был заместителем директора НМИЦ имени Мешалкина, занимал должность советника губернатора Новосибирской области. После освобождения из-под ареста Покушалов занял должность заместителя генерального директора по науке и развитию сети клиник "Центр новых медицинских технологий" (ЦНМТ).