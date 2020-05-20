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Суд в Омске 11 июня рассмотрит жалобу на приговор мужчине, ставившем ребенка на гречку

Отчим мальчика Сергей Казаков был осужден на 4,5 года колонии за издевательство над сыном своей сожительницы

ОМСК, 20 мая. /ТАСС/. Житель Омска Сергей Казаков, осужденный на 4,5 года колонии за издевательство над сыном своей сожительницы, обжаловал свой приговор. Как сообщается в среду на сайте Омского областного суда, жалоба будет рассмотрена 11 июня.

"Производство по уголовным делам - апелляция. Казаков Сергей Александрович. Дата слушания - 11.06.2020", - сообщается в судебном делопроизводстве на сайте областного суда.

В пресс-службе суда ТАСС подтвердили, что речь идет именно о сожителе матери мальчика, которого ставили на гречку.

Об истязании ребенка стало известно в мае 2019 года, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей под кожу медики провели операцию. Суд установил, что мать ребенка Алина Юмашева и ее сожитель Сергей Казаков за малейшие провинности ставили мальчика на колени на гречку. Иногда ребенок проводил в таком состоянии несколько часов.

После того, как стало известно об издевательствах над ребенком мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде. На первом судебном заседании они частично признали свою вину. В конце февраля Омский районный суд вынес приговор по делу об истязании ребенка. Его мать и ее сожитель приговорены к 1,5 года и 4,5 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима.

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РоссияОмская область
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