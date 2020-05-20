Суд в Омске 11 июня рассмотрит жалобу на приговор мужчине, ставившем ребенка на гречку

ОМСК, 20 мая. /ТАСС/. Житель Омска Сергей Казаков, осужденный на 4,5 года колонии за издевательство над сыном своей сожительницы, обжаловал свой приговор. Как сообщается в среду на сайте Омского областного суда, жалоба будет рассмотрена 11 июня.

"Производство по уголовным делам - апелляция. Казаков Сергей Александрович. Дата слушания - 11.06.2020", - сообщается в судебном делопроизводстве на сайте областного суда.

В пресс-службе суда ТАСС подтвердили, что речь идет именно о сожителе матери мальчика, которого ставили на гречку.

Об истязании ребенка стало известно в мае 2019 года, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей под кожу медики провели операцию. Суд установил, что мать ребенка Алина Юмашева и ее сожитель Сергей Казаков за малейшие провинности ставили мальчика на колени на гречку. Иногда ребенок проводил в таком состоянии несколько часов.

После того, как стало известно об издевательствах над ребенком мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде. На первом судебном заседании они частично признали свою вину. В конце февраля Омский районный суд вынес приговор по делу об истязании ребенка. Его мать и ее сожитель приговорены к 1,5 года и 4,5 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима.