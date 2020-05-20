Тува получила 31 млн рублей на докапитализацию Фонда поддержки предпринимательства

ТАСС, 20 мая. Тува получила 31 млн рублей федеральных средств на докапитализацию Фонда поддержки предпринимательства. Об этом в среду написал глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице "ВКонтакте".

Президент России Владимир Путин предложил докапитализировать государственные микрофинансовые организации, оказывающие поддержку малым предприятиям, на 12 млрд рублей. На совещании 11 мая по мерам борьбы с распространением коронавируса он отметил, что практически во всех регионах работают государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу. Согласно размещенному на сайте Кремля перечню поручений президента, микрофинансовые организации с госучастием, занимающиеся поддержкой малого и среднего бизнеса, должны быть докапитализированы до 15 июня.

"К нам поступил первый транш в размере 31 млн рублей, который будет направлен на докапитализацию Фонда поддержки предпринимательства", - написал Кара-оол.

В республиканском Министерстве экономики уточнили ТАСС, что это федеральные средства. Кроме того, республика ожидает еще 46 млн рублей на докапитализацию фонда.

Микрокредитная компания "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" существует с 2003 года. Фонд является некоммерческой организацией, основной целью которой является создание условий для развития предпринимательства в республике.