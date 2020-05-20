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Пандемия коронавируса нового типа

В Приангарье пострадавшему от пандемии бизнесу предоставят налоговые льготы

Планируется снизить ставки для предприятий, которые работают по упрощенной системе налогообложения

ИРКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области в среду приняли в первом чтении проект закона о налоговых льготах для малого и среднего предпринимательства, пострадавшего от пандемии коронавируса. Ставки для предприятий, которые работают по упрощенной системе налогообложения (УСН), предложено снизить до минимально возможных, а транспортный налог - на 50%.

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"Проект закона касается предоставления льгот пострадавшим представителям малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции. Мы предлагаем снизить до минимально возможного процента налог по упрощенной системе налогообложения. По транспортному налогу, [где ставки зависят от транспортного средства], предлагаем установить льготу 50% для представителей малого и среднего предпринимательства", - сообщила на сессии заксобрания председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова.

Для предпринимателей, работающих по УСН и уплачивающих налог с дохода, предложено снизить ставку с 6% до 1%, для тех, кто использует принцип уплаты "доходы минус расходы" - с 15% до 5%.

Законопроектом предлагается предоставить налоговые льготы предприятиям, которые работают в отраслях, включенных в федеральный перечень пострадавших от пандемии коронавируса.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, на утро среды в Иркутской области подтверждено 780 случаев заражения, за сутки прирост составил 34 человека. В числе зараженных 218 вахтовых рабочих. За время пандемии 169 человек в Иркутской области выздоровели, семеро умерли.

Теги
РоссияИркутская областьПандемия коронавируса нового типа
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