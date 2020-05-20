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СК в Томской области проверит законность применения полицейскими силы к человеку без маски

Инцидент произошел в одном из торговых центров в Северске

ТАСС, 20 мая. Следственные органы СК РФ в Томской области, где действует обязательный масочный режим, проводят проверку видеозаписи, на которой полицейские в торговом центре применяют силу в отношении мужчины без маски, пытаясь надеть на него наручники. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

Власти Томской области, где, по данным регионального штаба на утро 19 мая, выявлено 397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 122 человек выздоровело и четверо умерли, с 18 мая ввели обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей, в том числе и в магазинах.

"Проводится проверка размещенной в сети интернет информации о предположительно неправомерном применении насилия сотрудниками полиции в отношении посетителя торгового центра в городе Северске", - говорится в сообщении.

Видеоролик, где полицейские в одном из торговых центров Северска в Томской области, пытаясь надеть на мужчину без маски наручники, валят его на пол, появилось в социальной сети Instagram 19 мая. Полиция объяснила применение физической силы тем, что мужчина отказывался надеть маску, выражаясь нецензурно, проявил неповиновение, когда ему предложили пройти в отдел, говорилось в официальном комментарии УМВД России по Северску.

Теги
РоссияТомская область
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