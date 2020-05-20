Кардиоцентр в Красноярске переоборудовали в инфекционный госпиталь

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Красноярске с 20 мая перешел в режим работы инфекционного госпиталя для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении медицинского учреждения.
В Красноярском крае выявлено 2445 подтвержденных случаев коронавируса, выздоровело 614 человек, 21 человек умер.
"С 20 мая Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии города Красноярска Минздрава РФ принимает пациентов с COVID-19 <…>. Это означает, что оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" прекращается и кардиоцентр начинает работать как инфекционный госпиталь", - говорится в сообщении. В кардиоцентре развернуто 100 коек для приема инфицированных пациентов.
В то же время кардиоцентр будет проводить операции детям с критическими пороками сердца. "Кроме нас в Красноярском крае детей с поражениями сердца и сосудов не оперирует никто, мы не можем оставить детей без неотложной помощи. Здание кардиоцентра построено так, что детское отделение - это отдельный корпус, и все, кто там находится, изолированы. Архитектурные и инженерные особенности позволяют нам оперировать детей без риска пересечения с коронавирусными пациентами", - цитирует пресс-служба медучреждения главврача кардиоцентра Валерия Саковича.