Кардиоцентр в Красноярске переоборудовали в инфекционный госпиталь

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Красноярске с 20 мая перешел в режим работы инфекционного госпиталя для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении медицинского учреждения.

В Красноярском крае выявлено 2445 подтвержденных случаев коронавируса, выздоровело 614 человек, 21 человек умер.